Пермь, 25 мая, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Пермском крае в I квартале 2022 года пермякам выдано 8,7 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК). Их общий объём составил 21,5 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Ипотека

В сравнении с первым кварталом 2021 года количество ИЖК сократилось на 6%. Объём выданных кредитов напротив увеличился. Прирост составил 13%.

За год средняя сумма ипотечного займа в региона стала больше на 20% и в марте 2022 года составила 2,5 млн рублей. Общий ипотечный портфель банков в Пермском крае на 1 апреля превысил 203 млрд рублей, увеличившись почти на четверть.