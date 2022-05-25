Златоуст, Челябинская область, 25 мая 2022, 09:15 — REGNUM На трассе Москва — Челябинск в ДТП погиб сотрудник ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД России по Челябинской области.
Авария произошла 24 мая на 1757 километре дороги. «Шевроле Лачетти», которой управлял сотрудник отдела ГИБДД по Златоустовскому городскому округу, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Форд Фокус». Оба водителя погибли на месте.
Обстоятельства трагедии устанавливаются. Назначено проведение служебной проверки.