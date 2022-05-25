Златоуст, Челябинская область, 25 мая, 2022, 09:15 — ИА Регнум. На трассе Москва — Челябинск в ДТП погиб сотрудник ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД России по Челябинской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 24 мая на 1757 километре дороги. «Шевроле Лачетти», которой управлял сотрудник отдела ГИБДД по Златоустовскому городскому округу, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Форд Фокус». Оба водителя погибли на месте.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Назначено проведение служебной проверки.