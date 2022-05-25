Омск, , 09:15 — REGNUM Расследование уголовного дела об истязании пенсионерки завершено в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая УМВД России по Омской области.

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В начале апреля в полицию поступило сообщение из больницы о доставлении в медучреждение 73-летней жительницы Октябрьского округа. Причиной госпитализации стали телесные повреждения.

В ходе предварительной проверки установлено, что 1 апреля 45-летний пьяный сын стал угрожать матери, затем толкнул её в спину и несколько раз ударил по голове деревянным табуретом. Пожилая женщина дождалась, пока сын уснёт, ушла из дома и обратилась за помощью к родственникам. Они отвезли её в больницу.

Также полицейские получили информацию о том, что сын систематически на протяжении месяца бил свою мать, унижал её, угрожая физической расправой. Женщина боялась, что сын реализует свои угрозы, и не обращалась за помощью.

В один из дней пьяный мужчина в тамбуре дома по улице Панфилова с силой схватил мать за ворот и несколько раз ударил головой о стену. При этом он сопровождал свои действия нецензурной бранью.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством») и ч. 1 ст. 117 УК РФ («Истязание»). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Добавим, ранее омич привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

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