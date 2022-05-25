Донецк, 25 мая, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины дважды обстреляли населённый пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике. Об этом 25 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

Атаки зафиксированы в 7:45 и 8:40. С начала с позиций в Новолуганском выпустили две мины калибром 120 мм, а затем из Артёмовска выпустили пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Ранее боевики обстреляли город Ясиноватая.