Цхинвал, 25 мая, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Глава ДНР Денис Пушилин обратился с посланием к избранному президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву, сообщает 24 мая информационное агентство «Рес».

NAPR-73 Совместный почтовый выпуск ДНР и Республики Южная Осетия, посвящённый второй годовщине установления отношений между республиками

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Послание на инаугурации Гаглоева огласила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

«Наши Республики связывает не просто отношения дружбы и партнёрства, но и поистине братские узы. Всегда есть пути и возможности для укрепления сотрудничества, поэтому уверен, что мы воспользуемся ими в полной мере. Народ Южной Осетии один из первых откликнулся, когда Украина пришла с войной на нашу землю, и оказывает огромную помощь и сейчас во время освободительной операции в Донбассе», — говорится в послании главы ДНР.

Напомним, что добровольцы из Южной Осетии примают активное участие в специальной военной операции.