Ереван, 25 мая, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Власти Молдавии применили судебную систему для борьбы с самой крупной в стране оппозиционной силой, заявил задержанный экс-президент республики, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон. Это обращение было обнародовано в его телеграм-канале адвокатом.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Вы арестовали меня сегодня, и что? Завтра упадут цены, повысятся пенсии и зарплаты и, наконец, наступят те самые обещанные «хорошие времена»? Нет, пройдёт буквально несколько дней или недель и люди опять потребуют от вас лучшей жизни, а не пустых обещаний», — обратился политик к руководству страны.

Он заявил, что его соратники по партии смогут и дальше организовывать протесты, а властям не получится отвлечь граждан от насущных проблем, преследуя оппозицию. Экс-президент призвал вести политическую борьбу с правящей партией «Действие и солидарность» (ПДС). Политик уверен, что его соратники смогут доказать, что являются важной политической силой.

«Мы поставим на место и устраним, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдову режим ПДС», — говорится в обращении Додона.

Напомним, 24 мая в домах у Додона и его родственников провели обыски. Политика задержали на 72 часа. Его обвинили в «пассивной коррупции» и «измене родине».