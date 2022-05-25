Пекин, 25 мая, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Совместные китайско-российские военные учения нацелены на повышение уровня межармейского сотрудничества. Об этом 25 мая заявили в министерстве обороны КНР.

ВВС НОАК

«Учения организованы для проверки и повышения уровня взаимодействия между ВВС двух стран, для укрепления взаимного доверия и усиления прагматического сотрудничества», — говорится в сообщении.

Совместные манёвры были проведены 24 мая над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

Как сообщало ИА REGNUM, главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал армии Сергей Суровикин заявил, что учения ВКС РФ и ВВС Народной-освободительной армии Китая проведены в соответствии с планом военного сотрудничества на 2022 год.

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