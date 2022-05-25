Чебоксары, 25 мая, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Чебоксарах 26 мая вводится ограничение движения транспорта при съезде с ул. Гражданской на ул. Яноушека. Ограничение движения вводится с 7 утра 26 мая для выполнения дорожно-строительных работ и действует неделю до завершения работ 2 июня. Об этом сообщает мэрия столицы Чувашии.

Gcheb.cap.ru В Чебоксарах вводится ограничение движения транспорта при съезде с ул. Гражданской на ул. Яноушека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, троллейбусные и автобусные маршруты будут скорректированы при движении по улице Гражданская, где идёт масштабная реконструкция.

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Контракт на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги по улице Гражданская (от кольца по улице Гражданская до улицы Социалистическая) заключён 9 декабря 2020 года с ПАО «Дорисс» на сумму 980 382 250 рублей. Срок окончания работ по контракту — 30 ноября 2022 года.

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