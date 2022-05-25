Оренбург, , 09:10 — REGNUM В Оренбургской области 57-летняя жительница Соль-Илецка стала жертвой мошенников. Она лишилась свыше 4,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Мошенничество по телефону Epp.genproc.gov.ru

По данным ведомства, незнакомец по телефону проинформировал оренбурженку о том, что на её имя оформлен кредит и совершён перевод денежных средств с расчётного счёта. Неизвестный представился сотрудником Банка России и убедил оформить кредиты в различных банках, после чего перевести деньги на безопасный счет. Эта мера якобы предотвратит списание денежных средств.

Доверчивая женщина оформила потребительские кредиты на общую сумму 2 210 300 рублей. Действуя по инструкции незнакомца, оренбурженка еще и с помощью банкоматов перевела личные сбережения в общей сумме 2 354 000 рублей на указанные псевдосотрудником банка России счёта.

Когда связь с незнакомцем прервалась, женщина поняла, что её обманули. Последовало заявление в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.