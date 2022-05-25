Москва, , 09:09 — REGNUM Новый авиасбор может быть введён в России, сообщает 25 мая газета «Известия».

Самолёт Klf.aero

По данным СМИ, инициативу обсуждают Минтранс РФ, Ростех, а также ЗАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП).

Сбор планируется направить на выполнение обязательств перед пассажирами воздушных судов при возникновении форс-мажорных обстоятельств. Авторы инициативы предполагают, что таким образом в России будет сформирован резервный фонд поддержки авиапассажиров.

Точный размер сбора пока не определён, однако по предварительным расчётам он может оказаться в диапазоне от 70 до 250 рублей с одного перелёта.