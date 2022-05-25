В России могут ввести новый сбор при покупке авиабилетов
Москва, 25 мая, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Новый авиасбор может быть введён в России, сообщает 25 мая газета «Известия».
Klf.aero
Самолёт
По данным СМИ, инициативу обсуждают Минтранс РФ, Ростех, а также ЗАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП).
Сбор планируется направить на выполнение обязательств перед пассажирами воздушных судов при возникновении форс-мажорных обстоятельств. Авторы инициативы предполагают, что таким образом в России будет сформирован резервный фонд поддержки авиапассажиров.
Точный размер сбора пока не определён, однако по предварительным расчётам он может оказаться в диапазоне от 70 до 250 рублей с одного перелёта.