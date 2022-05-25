Рутульский район, Дагестан, 25 мая 2022, 09:08 — REGNUM В Дагестане две дороги оказались под завалами из-за камнепада. Одна из них в Рутульском районе, вторая — в Дахадаевском. Дороги закрыты, транспортное сообщение по ним прервано, сообщили 24 мая в министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Ориентировочно дорогу в Рутульском районе планируют открыть 35 мая к 18:00, но лишь по временной схеме. Проведение восстановительных работ осложнено не прекращающимися камнепадами и осыпями. Такая же ситуация в Дахадаевском районе. Уточняется также, что транспортное сообщение с населенными пунктами района не прервано из-за имеющегося объездного пути.