Рутульский район, Дагестан, 25 мая, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Дагестане две дороги оказались под завалами из-за камнепада. Одна из них в Рутульском районе, вторая — в Дахадаевском. Дороги закрыты, транспортное сообщение по ним прервано, сообщили 24 мая в министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Sven Dirks Последствия камнепада

«В Рутульском районе в результате ливневых осадков на 28-м км автомобильной дороги местного значения «Рутул — Лучек — Джиных» произошло обрушение верхового откоса. <…> в Дахадаевском районе на первом километре автомобильной дороги местного значения «Уркарах — Харбук — Урари» произошел крупный обвал скальной породы верхового откоса. Дорога закрыта, существует риск повторного обвала», — говорится в сообщении ведомства.

Ориентировочно дорогу в Рутульском районе планируют открыть 35 мая к 18:00, но лишь по временной схеме. Проведение восстановительных работ осложнено не прекращающимися камнепадами и осыпями. Такая же ситуация в Дахадаевском районе. Уточняется также, что транспортное сообщение с населенными пунктами района не прервано из-за имеющегося объездного пути.