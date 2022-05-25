Париж, , 09:07 — REGNUM Согласно последнему отчету министерства здравоохранения Франции, в стране выявлено пять случаев заражения оспой обезьян, сообщает Le Parisien.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Случаи заражения расположены в Иль-де-Франс, в Овернь-Рон-Альпах и в Окситании. Заражению оспой во Франции в основном подвержены мужчины.

Всего за пределами Африки зарегистрировано более 170 подтвержденных случаев заражения обезьяньей оспой. На сегодняшний день случая заражения выявлены в десятке европейских стран (Испания, Бельгия, Италия, Нидерланды), а также в Австралии, Канаде и США.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, риск заражения среди населения «очень низок».

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Франции объявили о трёх подтвержденных случаях заражения оспой обезьян.

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