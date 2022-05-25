* талибами — запрещённая в России организация

Исламабад, , 09:07 — REGNUM Согласно информированному источнику, Турция и Пакистан договорились попытаться сблизить бывшего вице-президента Афганистана, этнического узбека генерала Абдул-Рашида Дустума с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает Ariana News.

Маршал Абдул-Рашид Дустум ariananews. co

Утверждается, что пакистанцы сообщили турецкой стороне, что им будут переданы контракты на строительство аэропорта в Кабуле, и что взамен Турция будет примирять Дустума с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Этот вопрос также обсуждался с Дустумом, и последний представил свой план на этот счёт, который пока хранится в секрете из-за недавних событий в правительстве Пакистана и его сближения с Соединёнными Штатами.

По имеющимся данным, в этом плане Дустум изложил свои условия: квота двух министерских постов в кабинете талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), использование 600 вооружённых сил для охраны Дустума в Афганистане, сохранение за ним звания маршала, возвращение объектов и имущества, принадлежащих Дустуму.