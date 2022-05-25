Сеул, 25 мая, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В апреле 2022 года по Южной Корее мигрировали 483 тыс. человек, что на 18,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

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Согласно опубликованным данным, показатель за апрель является самым низким с 1974 года. Спад внутренней миграции наблюдается на протяжении шестнадцати месяцев подряд.

Эксперты отмечают, что спад показателя связан с сокращением числа молодых людей, которые часто меняют место жительства, а также сокращением количества сделок купли-продажи недвижимости из-за роста ставок и ужесточения правил кредитования.

В феврале–марте количество сделок сократилось на 49%, до 97 тыс.

Самый большой отток населения наблюдался в Сеуле (4166 человек), Пусане (1588 человек), Кванджу (1142 человека). А чистый приток населения — в провинции Кёнгидо (3588 человек), провинции Чхунчхон-Намдо (1381 человек) и Инчхоне (1289 человек).

Количество мигрантов на 100 человек в стране оказалось 11,4%, что на 2,6% меньше по сравнению с апрелем 2021 года. Данный показатель является самым низким с 2000 года, когда в стране начался сбор соответствующих данных.