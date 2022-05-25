Новотроицк, Оренбургская область, 25 мая, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В городе Новотроицке Оренбургской области автоинспекторы задержали автомобиль, в котором перевозилось около 200 литров спиртосодержащей жидкости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

пресс-служба УМВД по Оренбургской области Канистры со спиртосодержащей жидкостью

По данным полиции, днём 24 мая на стационарном посту автодороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза – Самара – Уфа – Челябинск сотрудниками был остановлен автомобиль «Лада Приора». Водителем являлся 20-летний житель города Ясного. В салоне и багажнике обнаружили 20 канистр с алкоголем. Документы на него отсутствовали.

На место выезжала следственно-оперативная группа. Сомнительная продукция изъята. Водитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«Изъятое спиртное полицейские направили на экспертизу, после проведения которой будет принято решение о привлечении задержанного к ответственности», — сказали в УМВД по региону.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области в 2021 году количество отравлений по сравнению с прошлым годом увеличилось в 1,6 раза, со смертельным исходом — в 2,5 раза. Причиной стало употребление контрафактного алкоголя и массовое отравление людей в Адамовском и Домбаровском районах, Кувандыкском и Ясненском городских округах.