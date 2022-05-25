Вашингтон, 25 мая 2022, 08:58 — REGNUM Соединенные Штаты учитывают опыт оснащения оружием киевского режима при попытке перестроить систему обороны Тайваня, пишет New York Times со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что США намерены усилить военное присутствие в регионе, чтобы попытаться сдержать «потенциальную атаку» на Тайвань со стороны Китая.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, выступая на пресс-конференции в Токио, Байден указал на то, что в случае нападения Китая на остров США будут поддерживать Тайбей военными средствами.
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