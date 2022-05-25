Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Соединенные Штаты учитывают опыт оснащения оружием киевского режима при попытке перестроить систему обороны Тайваня, пишет New York Times со ссылкой на источники.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Цель (поставок оружия) состоит в том, чтобы превратить Тайвань в то, что некоторые официальные лица называют «дикобразом», (то есть) территорию, изобилующую вооружениями и другими формами поддержки США и на которую слишком болезненно нападать», — пишет газета.

Издание отмечает, что США намерены усилить военное присутствие в регионе, чтобы попытаться сдержать «потенциальную атаку» на Тайвань со стороны Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, выступая на пресс-конференции в Токио, Байден указал на то, что в случае нападения Китая на остров США будут поддерживать Тайбей военными средствами.

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