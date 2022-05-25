Уфа, , 08:59 — REGNUM Заседание рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Башкирии состоялось в Уфе. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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Сообщается, что в Уфу прибыла делегация Белоруссии, которая приняла участие в церемонии открытия и пленарном заседании 30-й Международной выставке — форума «Газ. Нефть. Технологии».

Отмечается, что в Конгресс-холле Торатау прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству Башкирии и Белоруссии. Речь на нем шла о возобновлении прямого авиасообщения между Минском и Уфой, обмене визитами делегаций республик, участии производителей в выставках, предоставлении техники в опытную эксплуатацию, создании новых производств на территории республики-партнера по выпуску машин, товаров, оборудования.

«Комплексная, системная работа по вышеобозначенным направлениям позволит не только поддержать, но и наращивать наш товарооборот», — приводит пресс-служба слова руководителя отделения посольства Белоруссии в Уфе Артура Карповича.

Представитель Конгресс-бюро Башкирии «Офис-группа» в Белоруссии Константин Климин отметил, что в рамках импортозамещения, руководством Башкирии ведется системная работа по продвижению продукции местных производителей на рынок Белоруссии, увеличению объема несырьевого неэнергетического экспорта и количества экспортно-ориентированных предприятий.

На заседании рабочей группы состоялась церемония подписания соглашений о сотрудничестве. Так, был подписан меморандум между госучреждением «Администрация китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень» и Корпорацией развития Башкирии.

Кроме этого, был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО «Башнефтегеофизика» и ОАО «Сейсмотехника».