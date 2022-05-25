Пенза, 25 мая, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Глава Пензенской области Олег Мельниченко за 2021 год заработал более 8 млн рублей. Декларация о доходах и имуществе губернатора опубликована на сайте регионального правительства.

Pnzreg.ru Олег Мельниченко

Губернатор в прошлом году заработал 8 074 043,55 рублей. У супруги Мельниченко доходов за прошлый год не было. В ее пользовании находится квартира площадью 53 кв. метра. В совместном пользовании четы Мельниченко: земельный участок площадью 1000,2 кв. метров, жилой дом на 288,4 кв. метра и баня площадью 39,1 кв. метров.

Жилья и транспортных средств в собственности семьи нет.

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году Олег Мельниченко отчитался о доходе в размере более 5,6 млн рублей.

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