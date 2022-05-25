Москва, , 08:55 — REGNUM В апреле 2022 года ситуация в российских банках стабилизировалась. Средства населения России практически полностью вернулись в банки, сообщается на сайте Центробанка РФ.

Вклад застрахован? Stuart Conner

Объём рублёвых вкладов граждан России за месяц увеличился 1,3 трлн рублей и практически полностью компенсировал отток средств вкладчиков в феврале–марте 2022 года.

При этом из-за снижения спроса на фоне роста ставок и экономической неопределённости ожидаемо уменьшилось число граждан, желающих взять кредиты и ипотеку.

Как сообщало ИА REGNUM, значительная часть вкладов в банках хранится в рублях — в большинстве кредитных организаций это более 90% депозитов.

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