Москва, , 08:54 — REGNUM Союзные силы взломали оборону украинских силовиков на Светлодарской дуге в Донбассе. Об этом 25 мая сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«В Горском — котёл уже закрылся. Идёт активный штурм Горского и Золотого. Продвижение миротворческих сил происходит в сторону Малорязанцево, Волчеяровки», — написал Мирошник в своём телеграм-канале.

Кроме того, по его словам, союзные силы взяли под полный контроль часть стратегической трассы Лисичанск — Артёмовск.

«Перемещение по нему украинских формирований практически невозможно. Предпринимаются попытки перемещения только мелкими группами и по полям. Попадают под огонь союзных сил и уничтожаются», — указал дипломат.

Он добавил, что ни ротация живой силы, ни подвоз боекомплекта и снабжения в Северодонецк и Лисичанск практически невозможны.

«После взлома Светлодарской дуги и взятия под контроль ряда населённых пунктов союзными войсками, некогда монолитная оборона украинских формирований посыпалась», — заявил Мирошник.

Однако боевики просто так не покидают свои позиции, уходя, они устраивают кровавые провокации. Так, по цеху на территории Северодонецкого Азота был выстрел со стороны Лисичанска от поворота Мельникова. По данным местных жителей, в результате четверо мирных погибли и трое находятся в тяжёлом состоянии.

«Дождались когда люди соберутся, и нанесли туда удар, — добавил посол. — Скопления жителей становятся просто опасными. По любой группе мирных [граждан] может быть нанесён удар».

В этой связи дипломат советует местным жителям соблюдать максимальную осторожность и лишний раз не покидать убежища.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные из 115-й бригады украинских войск отказались выполнять боевое задание в Северодонецке из-за плохого обеспечения. В обращение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному они указали, что у бойцов «нет надлежащей защиты сзади», а именно: тяжелой техники для прикрытия, а также необходимого руководства.

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