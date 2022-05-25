Ереван, , 08:54 — REGNUM Сотрудники полиции Еревана призвали протестующих прекратить блокировать входы в резиденцию президента Армении. Трансляция с места проведения акции 25 мая идёт в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на странице вице-спикера парламента от оппозиционного блока «Армения» Ишхана Сагателяна.

Протесты в Ереване Photolure

Утром протестующие обступили главный и служебный входы резиденции. Они сцепились руками и заявили, что ни один человек оттуда не выйдет.

На месте присутствуют силы полиции. В этот раз силовики экипированы касками, щитами и дубинками. К ним подходит подкрепление.

Правоохранители напоминают протестующим, что по закону на акциях запрещено блокировать здания. Протестующие не расходятся. Часть из них начали исполнять народные танцы.

Напомним, сторонники оппозиционных партий Армении выступают за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна. Его обвиняют в проведении внешней политики на сдачу Нагорного Карабаха Азербайджану.