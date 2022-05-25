История вопроса

Китайская Народная Республика проводит в отношении Тайваня и Тибета политику «одного Китая», подразумевающую существование только одного единого государства, именующего себя «Китаем».

В 1949 году в результате гражданской войны войска Коммунистической партии Китая вытеснили силы буржуазно-националистической партии Гоминдан под руководством генералиссимуса Чан Кайши на остров Тайвань, где гоминдановцы получили защиту от США. На материке была провозглашена Китайская Народная Республика, а на острове – Республика Китай. Таким образом, два враждебных государства претендовали на название «Китай», и исключали возможность дипломатических отношений со странами, признающими такое право за оппонентом.

Когда игнорировать КНР уже стало невозможно, большинство западных стран установили с ним дипломатические отношения, а с 1971 года большой Китай заменил Тайвань в ООН. За прошедшие годы между материковым и островным государствами накопились значительные различия, вплоть до языковых. КНР не оставляет надежды ликвидировать враждебное государство на Тайване и включить его в состав единого Китая.

Относительно Тибета, входящего в состав КНР, ситуация немного иная. Считается, что Тибет входит в состав Китая с XIII века, но само понятие Китая как государства многие века было настолько неопределённым, что это утверждение многими оспаривается. С образованием КНР в 1949 году было подписано соглашение о вхождении Тибета в состав Китая на правах автономного района.

В 1959 году в Тибете произошло восстание против китайцев под предводительством духовного лидера далай-ламы XIV Тэнзина Гьяцо. Восстание не увенчалось успехом, далай-лама бежал в Индию и объявил о создании «тибетского правительства в изгнании».

Вопрос о признании Тибета частью Китая и непризнании «правительства» далай-ламы является важным условием Китая в отношениях с другими странами. Западные страны формально не признают «правительство в изгнании», но принимают далай-ламу в качестве «духовного лидера» и неофициально педалируют тему «китайской оккупации» Тибета. Проблема Тибета является больной темой взаимоотношений Китая с Индией.

