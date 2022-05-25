Вашингтон, 25 мая, 2022, 08:53 — ИА Регнум. США активно поставляют оружие на Тайвань, делая болезненной возможность нападения на остров. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники среди американских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

В частности, Тайвань приобрёл ракетные платформы, истребители F-16, противокорабельные снаряды. Кроме того, США и Тайвань могу сотрудничать, по данным газеты, в предоставлении разведданных.

По информации издания, целью США является превращение Тайваня в «дикобраза» по примеру Украины.