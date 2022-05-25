Париж, , 08:52 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой в первом круге Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча продолжалась 54 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:0.

Дарья Касаткина Тигран Ширинян

Касаткина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, нет ошибок на подаче и нет реализованных брейков.

Во втором круге Касаткина сыграет с мексиканской теннисисткой Фернандой Контрерас-Гомес.

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