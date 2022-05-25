Село Курманаевка, Оренбургская область, 25 мая, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Курманаевском районе Оренбургской области обнаружены ржавые боевые снаряды рядом с жилым домом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в пресс-службе УМВД по региону.

Yarnews.net Снаряд

По данным ведомства, металлические предметы, конструктивно схожие с боеприпасами, со следами сильной коррозии найдены в селе Родионовка, возле частного подворья. На место выезжала следственно-оперативная группа.

Установлено, что предметами являются боевые элементы. Опасную территорию до приезда сапёров охраняют сотрудник полиции.