Оренбург, , 09:12 — REGNUM В центрах «Мой бизнес» Приволжского федерального округа с 23 по 27 мая 2022 года в поддержку нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» стартовала «Неделя российского предпринимательства». Регионы приготовили масштабные программы в поддержку российского бизнеса.

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Так, в Центре «Мой бизнес» в Оренбурге запустили новый проект «Клуб креативных индустрий». На площадке центра пройдет деловая игра «Бизнес-башня», тимбилдинг по формированию эффективной команды, прокачка навыков на авторском вебинаре «Продажи в новой реальности» и экспортном семинаре «Выход на рынки Африки». Будут организованы экскурсии по Центру «Мой бизнес» и проведенинформационно-развлекательный КВИЗ между бизнес-клубами и представителями органов власти на 100 человек. Пешеходные и выездные экскурсии «об истории Оренбургского предпринимательства» и розыгрыш призов. На сегодняшний день на участие в мероприятиях заявлено более 1000 предпринимателей

Участники построили антикризисную «Бизнес-башню» вместе Цитата с сайтаmb-orb.ru

«Предпринимательство — движущая сила экономики Оренбуржья и работа Центра направлена на поддержку и развитие регионального бизнеса. Всю неделю на нашей площадке мы организуем мероприятия, где каждый предприниматель сможет не только получить полезные навыки и узнать об актуальных мерах господдержки, но и поделиться успехами своего бизнеса, принять участие в деловых играх и познакомиться с теми, кто вносит огромный вклад в развитие области», — подчеркнула руководитель Центра «Мой бизнес» в Оренбурге Ольга Ковалева.

Центр «Мой бизнес» в Саратове, 26 мая 2022 организует для предпринимателей и самозанятых граждан регионатрадиционный мотивационный форум «Делай на 100». Форум пройдет уже в третий раз и соберет на одной площадке федеральных экспертов в разных областях ведения бизнеса и несколько сотен активных предпринимателей Саратовской области.

В рамках мероприятия участников ждут полезные и увлекательные мастер-классы для бизнеса от известных экспертов и тренеров: Владислава Бермуды, Татьяны Спурновой, Евгения Колотилова и Павла Вербняка; истории региональных предпринимателей в популярном формате TEDx; презентация новых программ работы Центра «Мой бизнес», нетворкинг, а также розыгрыш подарков от Центра и партнеров.

Центр «Мой бизнес» в Республике Марий Эл 25−26 мая 2022 в рамках проекта подготовил серию мероприятий для бизнеса: будет организована ВКС с представителями региональных органов власти, запущен вебинар на тему запуска и развития продаж на маркетплейсе от OZON, а также состоится дружеский матч в волейбол между предпринимателями Республики Марий Эл

В Республике Марий Эл стартовала «Неделя молодежного предпринимательства» Цитата vk.com/mybusiness12

Директор Центра «Мой Бизнес» Татьяна Юзыкайн рассказала, что мероприятия, которые подготовил Центр, направлены на распространение информации о действующих мерах государственной поддержки в условиях санкций: налоговые и кредитно-финансовые, меры поддержки работодателей и другие актуальные темы.

«Сейчас предпринимательство формирует основу экономики и оказывает большое влияние на темпы экономического роста страны. В свою очередь государство создает благоприятные условия для развития предпринимательской инициативы и оказывает поддержку в кризисные периоды. Мой бизнес — является одним из инструментом государства в поддержке предпринимательства», — пояснила она.

Насыщенной деловыми событиями будет и «Бизнес-неделя на Вятке», которая объединит кировских предпринимателей с 23 по 27 мая. В этом году Центр «Мой бизнес» совместно с министерством промышленности предпринимательства и торговли Кировской области, Вятской торгово-промышленной палатой подготовили более 30 деловых событий, встреч, обучающих семинаров для руководителей, топ-менеджеров, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

На нескольких площадках одновременно состоятся тренинги и мастер-классы. Предприниматели смогут обсудить различные темы: взаимодействие с властью, антикризисное управление, экспорт в новых реалиях и многое другое. Так же в преддверии праздника был запущен проект #Я_вБизнесе. Предприниматели в своём коротком видео расскажут о бизнесе и поздравят коллег с юбилеем

«Неделя предпринимателя» стартовала в Кировской области Цитата мойбизнес-43. рф

Первым большим событием станет встреча за круглым столом предприятий — экспортеров, представителей власти и сотрудников подразделений по внешнеэкономической деятельности банков.

«На сегодняшний день более 500 предприятий Кировской области являются экспортерами товаров и услуг. В современных условиях экспорт может стать весомым фактором для развития региональной экономики», — сказал руководитель Центра «Мой бизнес» Владимир Скобелкин.

В Казани, при участии Центра «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан, пройдёт большой уличный праздник. 26 мая жители и гости столицы, в частности предприниматели, смогут присоединиться к программе на Петербургской, посетить мастер-классы, отобедать на фудкортеблюдами татарской и стрит-кухни под открытым небом.

Параллельно откроется выставка татарстанских бизнес-проектов, с возможностью приобрести продукцию участников. Более 50 предпринимателей со всего региона представят свои идеи от семейных столярных мастерских до Буинских носков. Особенностью выставки станет наличие изделий с татарстанским колоритом: среди них бижутерия, сумки, одежда и сладости.

В доме предпринимателя состоится деловая программа, в рамках которой президент Татарстана Рустам Минниханов встретится с представителями бизнес-сообщества региона и выступит с поздравлением в честь Дня российского предпринимательства.

День российского предпринимательства: ярмарка предпринимателей и самозанятых, встреча с президентом Татарстана Цитата vk.com/dom_pred

При участии Центра «Мой бизнес», 26 мая в Удмуртии отметят День предпринимательства на форуме «Бизнес на драйве». Главным гостем форума станет российский тележурналист и комментатор «Формулы 1» Алексей Попов. Спикер расскажет о мотивации в спорте и бизнесе и о том, где искать вдохновение для работы.

Также на форуме выступит руководитель команды внешнего продвижения ВКонтакте Вячеслав Прохоров с темой «ВКонтакте: продвижение в новой реальности». О трендах бизнеса в новых условиях расскажет Олег Давидович, консультант по стратегическому развитию, бизнес-тренер, эксперт по маркетингу и клиентскому сервису. Лидер онлайн-отрасли туризма «Туту. ру» расскажет компаниям Удмуртии об инструментах развития на форуме «Бизнес на драйве».

Кроме того, в рамках форума пройдут лекции, посвященные экспорту, женскому предпринимательству, самозанятым и туризму.

При поддержке Центра «Мой бизнес» Нижегородской области, 26 мая 2022, в «День предпринимательства» пройдут торжественные мероприятия «Единство бизнеса и власти, история предпринимательства. Лучшие предприниматели».

Для участников предусмотрена масштабная программа: парусная регата, выстава-дегустация нижегородских производителей пищевой продукции «Покупай Нижегородское», мастер-классы «Антикризисные меры поддержки бизнеса», «Продвижение продукции на Маркет-плейсах», «Навыки управления командой», «Участие в государственных и муниципальных закупках». Также на площадке будут работать фотозоны и губернский оркестр.

В торжественной церемонии примет участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он подведет итоги рейтинга муниципалитетов с представлением лучших муниципальных образований по развитию предпринимательства в регионе и ежегодного регионального конкурса «Лучший предприниматель года» за 2021 год.

Кроме того, будут вручены награды от ТПП Российской Федерации и ТПП Нижегородской области., а также награды будут вручены победителям регионального этапа XXVIII Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России-2021».

Как сообщало ИА REGNUM, цель проекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.