Пекин, , 10:06 — REGNUM Конфликт на Украине и введение Западом антироссийских санкций спровоцировали в Европе крупнейший со времён Второй мировой войны продовольственный кризис. Об этом пишет китайское издание «Синьхуа».

Хлеб Иван Шилов © ИА REGNUM

Главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро предупредил о серьёзных перебоях в снабжении продовольствием. Они возникнут, если не будет решена проблема с торговлей российскими и белорусскими удобрениями.

Кроме того, приостановлены поставки пшеницы и кукурузы из России и с Украины.

Издание также ссылается на прогноз Европейского центрального банка о стоимости продуктов питания в Европе. Ожидается, что цены на продовольствие останутся высокими до конца текущего года.

Европейцы, говорится в публикации, уже начинают переживать за возможность питаться трижды в день. Рост цен на продукты оказывает «небывалое давление» на людей.

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