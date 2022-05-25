Запорожье, Украина, , 08:44 — REGNUM Запорожская область хочет стать частью России после освобождения всех населённых пунктов региона. Об этом 25 мая заявил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов.

Флаг в Мелитополе Военно-гражданская администрация г. Мелитополя

«Нам не нужны «серые зоны», не нужна Запорожская народная республика, — цитирует слова Рогова РИА Новости. — Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет».

Он также рассказал, что сейчас в освобождённой части Запорожской области можно расплачиваться как гривнами, так и рублями.