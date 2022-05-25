Запорожье, Украина, 25 мая 2022, 08:44 — REGNUM Запорожская область хочет стать частью России после освобождения всех населённых пунктов региона. Об этом 25 мая заявил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов.
«Нам не нужны «серые зоны», не нужна Запорожская народная республика, — цитирует слова Рогова РИА Новости. — Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет».
Он также рассказал, что сейчас в освобождённой части Запорожской области можно расплачиваться как гривнами, так и рублями.