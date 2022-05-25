Тбилиси, 25 мая, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, будто у него после перевода из тюрьмы в частную больницу «Вивамед» обнаружились серьёзные проблемы с позвоночником. Его письмо зачитала журналистам депутат парламента страны от партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Эка Херхеулидзе.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

«Эта травма, как я понял, требует хирургического вмешательства. У меня сильные боли в области спины и мне несколько раз в день делают обезболивающие уколы», — говорится в письме.

Экс-президент также заявил, что у него якобы головокружение, тремор рук, которые с трудом подчиняются. Он считает, что это последствия перевода из тюрьмы в Рустави в Глданскую тюрьму. Тогда политика несли несколько человек, потому что он вырывался.

«Нейрохирург предположил, что вскоре мышцы могут закрыться и восстановить их будет невозможно. Я не знаю точно, что это значит, но мне становится всё труднее передвигаться. Я в основном нахожусь лежачем положении», — заявляет Саакашвили.

Бывший президент уверен, что его нужно срочно лечить и непременно за пределами Грузии, так как в стране это якобы сделать будет невозможно.

Напомним, Саакашвили в апреле снова начал жаловаться на резкое ухудшение своего самочувствия. Его соратники и родственники заявили, что у политика психическое заболевание из-за которого тот не может есть еду с содержанием белка. Тогда жалоб на позвоночник не было. В минюсте предложили поместить экс-президента в частную клинику «Вивамед», чтобы там врачи проверили состояние его здоровья.