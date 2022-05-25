Париж, 25 мая, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Петиция к мэру Лилля и президенту Франции Эммануэлю Макрону, в которой содержится требование снизить увеличившиеся коммунальные платежи за социальное жильё, на данный момент уже собрала свыше 400 подписей горожан. Об этом 25 мая сообщает телеканал BFMTV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Отмечается, что арендодатели обосновывают такой рост цен конфликтом на Украине, однако жители Лилля им не верят.

Как рассказала жительница многоквартирного дома Катрин, в апреле сумма коммунальных платежей выросла на €130, из-за чего возникает вопрос сможет ли семья себя прокормить, а также одеть и развлечь детей, или будет только платить квартплату.

Также проживающей в этом же дом 15 лет Седрик отметил, что, несмотря на выросшие цены на коммунальные услуги, в доме, по его мнению, плохо убираются и медленно ведут в нем текущие ремонтные работы.

При этом пенсионерка Наима, которая живёт в этом доме 50 лет, добавила, что больше не проводятся домовые собрания, чтобы рассказать, что происходит.

«Украина не несёт ответственность за всё. Все мы не участвуем в конфликте, это просто оправдания», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральная лицензия министерства финансов США, позволявшая России обслуживать свой внешний долг, прекратила своё действие.