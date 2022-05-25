Париж, 25 мая, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Южной Кореи Квон Сон У в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Продолжительность встречи составила 2 часа 56 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:4.

(сс) Carine06 Андрей Рублёв

Рублёв 15 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, четыре ошибки на подаче и ни одного брейка.

Во втором круге Рублёв сыграет с аргентинским теннисистом Федерико Дельбонисом.

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