Кемерово, 25 мая, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Наша страна сегодня переживает сложный период. Такое мнение высказала кемеровчанка Лариса Зотова.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«И мы переживаем его вместе с ней. Наши предки воевали против фашизма, и сегодня нам больно и стыдно от того, что на Украине возрождается бесчеловечная идеология», — отметила она.

Зотова подчеркнула, что полностью поддерживает президента России и «наших ребят, которые защищают не только жителей Донецка и Луганска, но и нас с вами, любого россиянина, где бы он не находился».