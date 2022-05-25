Москва, , 08:34 — REGNUM «Польская забота» об Украине, которая сейчас активно проявляется в лице первых лиц польского государства, заключается в том, чтобы уничтожить Украину и господствовать над украинскими холопами, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Как только Польша начинает «заботиться» об Украине, совершенно ясно, что цивилизационный выбор будет сделан. Украинским ревнителям этого выбора обещаю, этот цивилизационный выбор в виде того, что польские господа будут управлять украинскими холопами. Они привыкли к этому, у них в цивилизационном выборе это есть. Дальше, конечно, ликвидируется всякое православие и Украина как таковая. И это был единственный шаг Речи Посполитой, и весь цивилизационный выбор всех кусочков Украины, которые там как-то думали об этом, заключался в том, что лечь под них до конца и быть ими истребленными не только религиозно, приняв католичество, но и физически, и лежать под ними, чтобы об них вытирали ноги», — заявил Кургинян.

По его словам, Германия очень серьезно смотрит на этот выбор, размышляя нужно ли ей это, или нет. Поэтому, цивилизационный выбор Украины на сегодняшний день состоит в том, чтобы выбрать, каким образом быть поглощенной, съеденной и ликвидированной без намека на хоть какую-то самостийность, которой уже давно нет. Единственным способом спастись для украинского народа, как и всегда это было — вернуться к русским.