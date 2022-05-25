Москва, 25 мая, 2022, 08:34 — ИА Регнум. «Польская забота» об Украине, которая сейчас активно проявляется в лице первых лиц польского государства, заключается в том, чтобы уничтожить Украину и господствовать над украинскими холопами, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Как только Польша начинает «заботиться» об Украине, совершенно ясно, что цивилизационный выбор будет сделан. Украинским ревнителям этого выбора обещаю, этот цивилизационный выбор в виде того, что польские господа будут управлять украинскими холопами. Они привыкли к этому, у них в цивилизационном выборе это есть. Дальше, конечно, ликвидируется всякое православие и Украина как таковая. И это был единственный шаг Речи Посполитой, и весь цивилизационный выбор всех кусочков Украины, которые там как-то думали об этом, заключался в том, что лечь под них до конца и быть ими истребленными не только религиозно, приняв католичество, но и физически, и лежать под ними, чтобы об них вытирали ноги», — заявил Кургинян.

По его словам, Германия очень серьезно смотрит на этот выбор, размышляя нужно ли ей это, или нет. Поэтому, цивилизационный выбор Украины на сегодняшний день состоит в том, чтобы выбрать, каким образом быть поглощенной, съеденной и ликвидированной без намека на хоть какую-то самостийность, которой уже давно нет. Единственным способом спастись для украинского народа, как и всегда это было — вернуться к русским.