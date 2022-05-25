Красноярск, 25 мая, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В центральных районах Красноярского края 26–27 мая местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МЧС, ссылаясь на информацию Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

03.mchs.gov.ru Лесной пожар

«Уважаемые жителя края, убедительно просим соблюдать правила пожарной безопасности!» — говорится в сообщении МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, чрезвычайная пожарная опасность пятого класса сохранится в ряде районов Хакасии.

Читайте также: В районах Хакасии прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность