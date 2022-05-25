Сеул, 25 мая, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В марте 2022 года в Южной Корее на свет появились 22 925 младенцев, что на 4,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Новорожденный

Число смертей, напротив, увеличилось на 67,6% в годовом исчислении, до 44 487 человек.

Между тем в стране было зарегистрировано 15 316 браков, что на 8,6% меньше, чем в марте прошлого года, а число разводов — на 13,1%, до 7882 случаев.

С января по март 2022 года в стране на свет появились 68 177 детей, что на 2,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число смертей увеличилось на 33,2%, до 103 363 человек. Однако число браков, напротив, сократилось на 5,5%, до 45 377, а число разводов — на 11,24, до 22 377 случаев.