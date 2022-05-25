Москва, , 08:32 — REGNUM Оборона украинских силовиков взломана, сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он пояснил, что речь идёт, в частности, о Светлодарской дуге на границе ЛНР и ДНР. Днём ранее Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении города Светлодарск, также контролируются его пригороды. Находившиеся в городе украинские войска отступили.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала спецоперации на Украине российские средства ПВО уничтожили около 90 ударных беспилотников Bayraktar.