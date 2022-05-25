Уфа, , 08:45 — REGNUM Несанкционированный карьер площадью свыше десяти тысяч квадратных метров обнаружили в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по региону.

Земли сельскохозяйственного назначения превратили в карьеры для добычи песка Gtrk-kaluga.ru

Сообщается, что признаки добычи песка, камня и гравия были выявлены в 300 метрах от села Ишдавлетово сельского поселения Старосубхангуловский сельсовет Бурзянского района

Отмечается, что администрации сельского поселения объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предписано принять незамедлительные меры по прекращению дальнейшей разработки карьера на земельном участке до осуществления его перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и другого назначения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии запретил проводить сабантуи на шихане Торатау.