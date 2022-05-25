Москва, , 08:31 — REGNUM Решение о выходе из Болонского процесса давно назрело. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Ирина Яровая Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Главная проблема Болонской системы — отсутствие равного и непрерывного, а значит, качественного образования. Ежегодно более 60% выпускников бакалавриата становятся перед выбором: или учиться платно, или остаться с образованием бакалавра», — отметила Яровая.

Она напомнила, что президентом на заседании совета по русскому языку в 2019 году был поставлен вопрос, насколько эффективно разделение на бакалавриат и магистратуру.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что Россия будет формировать свою систему подготовки кадров в системе высшего образования, назвав Болонскую систему прожитым этапом.

Отметим, что в Госдуме также настаивают на отмене ЕГЭ как части Болонского процесса.

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