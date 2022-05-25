Даллас, США, , 08:31 — REGNUM «Даллас Маверикс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в четвёртом матче финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 119:109.

Баскетбол (сс) Markus Spiske

Самым результативным игроком матча стал форвард «Далласа» Лука Дончич, на счету которого дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов. В составе «Голден Стэйт» защитник Стефен Карри набрал 20 очков.

Таким образом, «Даллас» сократил отставание в серии — 1:3. Следующий матч пройдёт 27 мая.