Даллас, США, 25 мая, 2022, 08:31 — ИА Регнум. «Даллас Маверикс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в четвёртом матче финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 119:109.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал форвард «Далласа» Лука Дончич, на счету которого дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов. В составе «Голден Стэйт» защитник Стефен Карри набрал 20 очков.

Таким образом, «Даллас» сократил отставание в серии — 1:3. Следующий матч пройдёт 27 мая.