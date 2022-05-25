Оттава, 25 мая, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Ситуация на Украине стала темой телефонной беседы канадского премьер-министра Джастина Трюдо и украинского президента Владимира Зеленского, сообщается на сайте правительства Канады.

JustinLing Джастин Трюдо

Зеленский выразил благодарность Трюдо за обещание Оттавы предоставить Киеву более 20 тысяч снарядов для буксируемых гаубиц М777, которые Украина получила от стран Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Reuters распространило информацию о том, что Канада закупила у США 20 тысяч артиллерийских снарядов для последующей их передачи Киеву.