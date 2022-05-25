Джакарта, , 08:27 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо оценил возвращение граждан в города после праздника Курбан-байрам, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Kremlin.ru

По словам президента, всплеска числа случаев заражения коронавирусом не наблюдается. Это произошло из-за того, что население соблюдало санитарные протоколы.

Помимо коронавируса, президент также оценил количество дорожно-транспортных происшествий. Глава государства заявил, что количество дорожно-транспортных происшествий во время сезона возвращения домой в этом году также сократилось на 45% по сравнению с 2019 годом.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 345 случаев заражения коронавирусом.

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