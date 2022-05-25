Тель-Авив, Израиль, 25 мая, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет с одобрением высказался о решение администрации США оставить иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в американском списке террористических организаций. Об этом говорится в распространённом 25 мая канцелярией главы правительства заявлении.

mugtama.com КСИР — Корпус стражей Исламской революции

Джо Байденом оставить КСИР на подобающем ему месте — в списке террористических организаций. Президент Байден — верный друг Государства Израиль, заботящийся о его безопасности и укреплении его мощи». Нафтали Беннет «Приветствую решение администрации США во главе с моим другом президентомоставить КСИР на подобающем ему месте — в списке террористических организаций. Президент Байден — верный друг Государства Израиль, заботящийся о его безопасности и укреплении его мощи».

Беннет уточнил, что об этом «верном, нравственном и оправданном решении» Байден сообщил ему во время последней беседы, «и я поблагодарил его за это». По информации канцелярии премьер-министра, последний разговор Беннета и Байдена состоялся 24 апреля.

Ранее о решении Байдена не исключать КСИР из американского списка террористических организаций со ссылкой на собственные источники сообщила газета Politico.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, существует сценарий, при котором Иран вернётся в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, в рамках которого Тегерану предложат исключить Корпус стражей Исламской революции из американского перечня иностранных террористических организаций. При этом силы спецназа КСИР останутся в этом списке.