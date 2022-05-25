Источник: в ходе спецоперации в небе уничтожено 90 БПЛА Bayraktar
Киев, 25 мая, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Российская система ПВО уничтожила в небе с начала спецоперации 90 беспилотников Bayraktar, сообщает 25 мая РИА Новости со ссылкой на источник.
Army.com.ua
БПЛА Bayraktar
По данным источника, в эти цифры входят только ударные БПЛА, уничтоженные в небе, и не учитываются потери украинской техники на земле в ангарах.
Эксперт охарактеризовал турецкие БПЛА как медленные и маломанёвренные. Он отметил, что на повторных захода российские ЗРК сбивают их с вероятностью 100%.