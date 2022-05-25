Киев, 25 мая, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Российская система ПВО уничтожила в небе с начала спецоперации 90 беспилотников Bayraktar, сообщает 25 мая РИА Новости со ссылкой на источник.

Army.com.ua БПЛА Bayraktar

По данным источника, в эти цифры входят только ударные БПЛА, уничтоженные в небе, и не учитываются потери украинской техники на земле в ангарах.

Эксперт охарактеризовал турецкие БПЛА как медленные и маломанёвренные. Он отметил, что на повторных захода российские ЗРК сбивают их с вероятностью 100%.