Брюссель, 25 мая, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) намерена поучаствовать в продвижении и защите демократии и верховенства права в Таджикистане. На реализацию этой программы, согласно гранту, на который ссылается RT, она готова выделить до €800 тыс.

Флаг Таджикистана

Максимальный размер одного гранта составит €300 тыс., минимальный — €160 тыс.

В документе отмечается, что глобальная цель данного конкурса заявок — продвижение и защита прав и основных свобод человека, демократии и верховенства права — «будет достигнута посредством поддержки и укрепления организаций гражданского общества, активистов демократического движения и правозащитников».

Приоритетом деятельности подрядчиков должны стать поддержка свободы выражения мнений и свободы СМИ, борьба с дезинформацией, а также упрощение доступа жителей страны к правосудию. Также необходимо им содействовать активной вовлечённости молодёжи в процессы проведения реформ в Таджикистане.

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Как сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия планирует выделить до €500 тысяч на реализацию инициативы, главная цель которой подразумевает «продвижение и защиту» в Казахстане основных свобод и прав человека.

Ранее ЕК заявляла о намерении выделит €4,97 млн на поддержку организаций гражданского общества в Молдавии.

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