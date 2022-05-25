Москва, , 08:25 — REGNUM Во вторник, 24 мая, температура воздуха в столице России не превышала 9,9 °C, в результате чего этот день стал в городе самым холодным с начала текущего месяца. Об этом 25 мая рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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«Вчерашний день в Москве стал самым холодным с начала мая, температура воздуха составила максимально всего лишь +9,9 °C», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что 25 мая в столице России ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, температура воздуха в городе составит +12… +14 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве 24 и 25 мая ожидается холодная погода с дневными температурами до +7… +12 °C, заметного потепления — до +19 °C — следует ожидать 26 мая.